Itália vence e elimina a Escócia

O lateral Panucci fez a alegria da Itália, e por tabela a da França, ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Escócia, ontem em Hampden Park, em Glasgow. Ele fez, de cabeça, o gol que definiu a classificação das duas seleções aos 45 minutos do segundo tempo. Com o resultado, estão classificadas as seleções italiana e francesa, como primeira e segunda colocadas do Grupo B, para a fase final da Eurocopa, que será disputada em 2008 na Áustria e na Suíça. Além da Itália e da França, classificaram-se ontem também as seleções da Croácia, Holanda, Polônia e Espanha. Os outros garantidos na fase final são a Grécia, Alemanha, República Checa e Romênia, além dos organizadores, Suíça e Áustria. A Itália ainda tem mais um jogo por disputar, contra a eliminada Ilhas Faroe, e soma 26 pontos na liderança. A França, que vai atuar em casa contra a Ucrânia, tem 25, contra 24 da Escócia, que terminou sua participação, apesar de ter vencido a França por duas vezes. Ao deixar o campo, o técnico italiano Roberto Donadoni resumiu o desempenho da equipe em duas frases: "Todos os jogadores mereceram a vitória. Este time italiano tem atitude." O atacante Luca Toni colocou a Itália na frente do placar logo aos 2 minutos de jogo, tirando proveito da sonolência da zaga escocesa, outrora o ponto forte da equipe britânica. A Itália administrou o resultado, mas no segundo tempo a Escócia partiu para o tudo ou nada. Criou algumas chances e acabou chegando ao empate aos 20 minutos, com Ferguson aproveitando um rebote do goleiro Buffon. McFadden, que havia feito o gol da vitória sobre a França em Paris, perdeu um gol feito a poucos minutos do final, diante do goleiro italiano. A Itália, que já estava satisfeita com o empate, resolveu definir a classificação ao perceber a apatia escocesa depois do lance decisivo desperdiçado. Panucci, que fazia a sua 50ª participação pela Azzurra, errou a primeira cabeçada mas na segunda, em uma falta duvidosa cobrada por Pirlo aos 45 minutos, concluiu para a rede. Já a Inglaterra, que folgou na rodada de ontem das Eliminatórias da Eurocopa, vibrou muito com a vitória por 2 a 1 de Israel sobre a Rússia, em Tel Aviv. A Croácia (líder do Grupo E, com 26 pontos), se classificou automaticamente. Os ingleses têm 23 pontos e agora só precisam da vitória sobre a Croácia para se classificar à frente da Rússia (21), que vai visitar Andorra. Na Polônia, o time da casa só precisava de 3 pontos para chegar aos 26 e fazer a festa no Grupo A. E Smolarek foi o herói da vitória por 2 a 0 sobre aBélgica. Já o Grupo G foi definido ontem com a magra vitória da poderosa Holanda contra o figurante Luxemburgo por 1 a 0. O único gol foi de Koevermans. No Santiago Bernabéu, em Madri, a Espanha garantiu-se no Grupo F, com 25 pontos, com uma vitória por 3 a 0 sobre a Suécia, gols de Capdevilla,Iniesta e Sergio Ramos. Na quarta-feira, a Suécia (23) depende de um empate em casa com a Letônia para ficar com a outra vaga. Também um empate separa Portugal de uma vaga no Grupo A, após a vitória por 1 a 0 sobre a Armênia, em Leiria, gol de Hugo Almeida. Na quarta-feira, o time do técnico Luiz Felipe Scolari, que tem 26 pontos, vai decidir a vaga em casa contra a Finlândia (23), que bateu o Azerbaijão por 2 a 1. A Sérvia, que tem chances remotas com 20 pontos, joga hoje contra o Casaquistão, porque a partida prevista para ontem foi suspensa devido ao mau tempo em Belgrado.