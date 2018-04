Itália vence e leva bronze no futebol A seleção italiana de futebol venceu, nesta sexta-feira, o time do Iraque por 1 a 0. O resultado garantiu o bronze à Itália. O Iraque, sensação do torneio, volta para casa com o quarto lugar da competição, uma honrosa posição se levada em consideração a história recente do país. O gol italiano foi marcado por Alberto Gilardino, aos sete minutos do primeiro tempo.