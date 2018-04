Itália vence e mantém chances na Copa de futebol de areia

A Itália venceu o Japão por 6 a 3, e manteve suas chances de classificação no grupo C da Copa do Mundo de Beach Soccer, disputada na arena de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com a vitória, a equipe italiana chegou aos 3 pontos, e tem grandes chances de passar às quartas-de-final da competição. O grupo C é liderado pelo Senegal, que com 6 pontos já garantiu uma vaga na próxima fase. O Senegal venceu o Uruguai por 5 a 2 e assegurou matematicamente a classificação para as quartas-de-final da competição. A partida teve uma primeira etapa bastante disputada, com os uruguaios equilibrando as ações em todo o campo. Na volta para o segundo tempo, no entanto, a equipe sul-americana abusou de perder chances de gol, ao tempo que os africanos se aproveitavam da tarde inspirada de Pape Koukpaki, que marcou dois gols, e liderou a equipe rumo à vitória. Além de Senegal, Brasil e Espanha já garantiram vagas nas quartas-de-final da competição.