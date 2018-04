Itália vence Mali na prorrogação Com um gol a cinco minutos do final da prorrogação, a seleção da Itália derrotou Mali por 1 a 0 na tarde deste sábado, e se classificou para as semifinais do torneio olímpico de futebol masculino. O único gol da partida foi marcado por Cesare Bovo, que desviou de cabeça um cruzamento da direita. Na final, a Itália vai enfrentar o vencedor do confronto entre as seleções da Argentina e Costa Rica. Os Jogos de Atenas marcam o fim da hegemonia africana nos torneios de futebol masculino. A Nigéria foi ouro em Atlanta-96 e Camarões foi campeão em Sydney-2000.