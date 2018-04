Itália vence Quênia no vôlei feminino A seleção italiana ratificou sua vice-liderança do Grupo B do vôlei feminino ao vencer, nesta sexta-feira, as quenianas por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/13 e 25 /14. O resultado classificou a Itália. O Brasil lidera o grupo com quatro vitórias.