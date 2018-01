Italiana brilha nos Jogos de Inverno A italiana Stefania Belmondo conquistou neste sábado a primeira medalha dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Salt Lake City, ao vencer a prova do cross-country de 15 quilômetros, disputada no circuito Soldier Hollow, em Midway. A esquiadora conquistou sua oitava medalha olímpica ao completar o percurso em 39m54s04, seguida da russa Larisa Lasutina e da checa Katerina Neumannova ? líder da Copa do Mundo de Esqui de Fundo. Aos 33 anos, Stefania Belmondo está participando de sua quinta Olimpíada e quase se complicou quando um de seus bastões se quebrou no décimo quilômetro. ?Tive de esquiar um quilômetro sem ele, em situações muito ruins. Por sorte me deram outro e me recuperei. Pensei que perderia essa. Gritei, berrei como nunca na minha vida?, disse a atleta italiana, que retomou a primeira posição no 12º quilômetro e conquistou sua segunda medalha olímpica de ouro. Mas a italiana já avisou que não participará da próxima edição dos Jogos de Inverno, em 2006, que serão em Turim, na Itália. ?Estou competindo desde os 8 anos de idade e creio que há mais coisas em minha vida. Estou contente, mas levo muito tempo competindo. Acho importante ganhar medalhas, mas existem outras coisas na vida. Esta não será minha última temporada, mas certamente será minha última Olimpíada.? A primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos foi conquistada por Stefania em Albertville/92, na prova de 30 quilômetros de cross-country. Nessa mesma edição, a italiana levou prata nos 10 quilômetros e bronze na prova de revezamento 4X5 quilômetros. Em Lillehammer/94, ficou com duas medalhas de bronze ? nos 10 quilômetros de perseguição e no revezamento 4X5. Em Nagano/98, repetiu o terceiro lugar no revezamento 4X5.