Italianas avançam no Torneio de Tênis de Roma Pela segunda rodada do Torneio de Tênis de Roma, que distribui mais de US$ 1,3 milhão em prêmios, a tenista italiana Francesa Schiavone, cabeça-de-chave número oito, derrotou nesta terça-feira com tranqüilidade a sua compatriota Mara Santangelo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em pouco mais de 1h19min de jogo. A vitória garantiu a Schiavone uma vaga na oitava-de-final de Roma. Já pela primeira fase, a também italiana Flavia Pennetta ganhou da ucraniana Kateryna Bondarenko por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4. Outra italiana que venceu na competição foi Romina Oprandi, que passou pela porto-riquenha Kristina Brandi por 2 a 1 (6/0, 5/7 e 6/3) Ainda pela primeira fase, a russa Dinara Safina eliminou a espanhola Laura Pous Tio por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Em outro jogo, a alemã Anna-Lena Groenefeld, número 14 do mundo, venceu a francesa Virginie Razzano por 2 a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/4. Já a espanhola Lourdes Domínguez Lino se retirou do confronto contra a chinesa Peng Shuai quando perdia o segundo set por 3 a 0 - ela já havia sido derrotada no primeiro por 6/3. A russa Anna Chakvetadze também abandou a sua partida. Ela se retirou quando perdia o terceiro set para a japonesa Akiko Morigami por 4 a 2 - Anna tinha ganho o primeiro por 6/4 e perdido o segundo por 6/2. Confira outros resultados pela primeira fase do Torneio de Roma: Katarina Srebotnik/ESL 2 a 0 Alicia Molik/AUS - 6/2 e 6/0 Anabel Medina Garrigues/ESP 2 a 0 Jill Craybas/EUA - 7/5 e 6/4 Vera Zvonareva/RUS 2 a 1 Shahar Peer/ISR - 1/6, 6/2 e 6/0