Italianas são ouro no pólo aquático A seleção da Itália de pólo aquático feminino sagrou-se nesta quinta-feira campeã do torneio olímpico de Atenas e conquistou a medalha de ouro ao vencer a Grécia por 10 a 9 na prorrogação, depois de empatarem por 7 a 7 no tempo regulamentar. O bronze ficou com os EUA, que derrotaram a Austrália por 6 a 5.