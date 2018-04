Italiano apostador é o 1.º punido

O tênis resolveu fechar o cerco contra a máfia das apostas. A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) recorreu aos serviços da mais sofisticada polícia britânica, a Scotland Yard, e as investigações apontaram um culpado, o primeiro punido: o italiano Alessio Di Mauro, de 30 anos, jogador apenas razoável, na 124ª posição do ranking, e que movimenta somas expressivas em várias casas, onde mantém contas. Já está suspenso e poderá ficar afastado das quadras por três anos, além de ter de pagar multa de US$ 100 mil. Coincidência ou não, segundo as investigações da Scotland Yard, as máfias mais poderosas estão concentradas na Itália, com Di Mauro, Potito Starace e Fillipo Volandri, entre outros tenistas com contas cadastradas em sites de apostas. O outro ponto forte está na Rússia com Nikolay Davydenko, responsável pelo estouro do escândalo após perder um jogo na Polônia para o argentino Martin Vassalo Arguello, em dia em que as casas de apostas receberem mais de US$ 8 milhões em indicações para a surpreendente vitória do argentino. Primeiro punido, Di Mauro usava como tática fazer várias apostas pequenas entre 15 e 20, mas que chegavam a um total de 7 mil em jogos que tiveram resultados pouco esperados. O tenista não se manifestou a respeito do assunto, mas seu treinador Fávio Rizzo está buscando contornar a situação. "Alessio nunca apostava em seus jogos", disse. "Além disso, desconhecia a norma da ATP de que os jogadores estão proibidos de realizar apostas." Recentemente, no Masters Series de Paris, vários jogadores italianos foram advertidos de que apostas em sites no território francês são ilegais e, como estavam com contas online, se fossem pegos jogando seriam indiciados. Apostar não é crime, apesar da atual determinação da ATP. O jornal italiano Gazetta dello Sport afirma que cerca de 250 atletas profissionais mantêm contas na internet. A Federação Italiana de Tênis espera um comunicado oficial e promete tomar providências. "Estamos desapontados que o primeiro caso seja com um italiano", disse a porta-voz da entidade, Beatrice Manzari. "Não temos muitos detalhes sobre o caso e vamos esperar pela sentença oficial para anunciarmos nossas determinações." A cada dia surgem novos casos no tênis. Os alemães denunciam que Tommy Haas poderia ter sido envenenado para abandonar seu jogo de Copa Davis contra a Rússia em Moscou, em setembro. O tenista checo Jan Hernych afirmou que recebeu propostas para entregar duas partidas na Rússia - em São Petersburgo, onde venceu Fillipo Volandri por 6/1 e 6/4, e em Moscou, onde ganhou do russo Evgeny Karlovev por 6/7, 6/4 e 7/6.