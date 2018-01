Italiano ganha etapa e espanhol lidera a Volta da França Com uma arrancada nos últimos metros antes da linha de chegada, o ciclista italiano Matteo Tosatto venceu, nesta sexta-feira, a 18ª etapa da Volta da França realizada entre as cidades de Morzine e Macon. Numa disputa acirradíssima com o compatriota Cristian Moreni e com o alemão Ronny Scholz, Tosatto ganhou a prova, que teve um percurso de 197 km, em 4h16min15s. No cronômetro oficial, Moreni completou a etapa com o mesmo tempo, mas perdeu a primeira colocação por centésimos de segundo. Na classificação geral da Volta da França, não houve alteração nas três primeiras colocações. O líder espanhol Oscar Pereiro, o compatriota dele Carlos Sastre (segundo lugar) e o norte-americano Floyd Landis (terceiro) tiveram o mesmo desempenho na etapa - ficaram exatamente oito minutos atrás do vencedor Tosatto. Assim, Pereiro mantém 12 segundos de vantagem para Sastre e 30 segundos para Landis. Neste sábado, a 19ª e penúltima etapa da competição terá uma peculiaridade. Os ciclistas correrão individualmente contra o relógio num trecho de 57 km entre Le Crewusot e Montceau les Maurienne. O intervalo para a saída de cada competidor será de três minutos e os três primeiros colocados serão os últimos a dar a largada. A Volta da França terminará no domingo com a etapa nas ruas de Paris. Os cinco primeiros colocados da 18ª etapa: 1.º - Matteo Tosatto/ITA - 4h16min15s 2.º - Cristian Moreni/ITA - mesmo tempo 3.º - Ronny Scholz/ALE - a 2s 4.º - Manuel Quinziato/ITA - a 47s 5.º - Sebastien Hinault/FRA - a 1min03s Classificação geral dos tempos após a 18ª etapa: 1.º - Oscar Pereiro/ESP - 84h33min04s 2.º - Carlos Sastre/ESP - a 12s 3.º - Floyd Landis/EUA - a 30s 4.º - Andreas Kloeden/ALE - a 2min29s 5.º - Cadel Evans/AUS - a 3min08s 6.º - Denis Menchov/RUS - a 4min14s 7.º - Cyril Dessel/FRA - a 4min24s 8.º - Christophe Moreau/FRA - a 5min45s 9.º - Haimar Zubeldia/ESP - a 8min16s 10.º - Michael Rogers/AUS - a 12min13s Classificação geral por pontos: 1.º - Robbie McEwen/AUS - 254 pontos 2.º - Erik Zabel/ALE - 175 3.º - Thor Hushovd/NOR - 160 4.º - Bernhard Eisel/AUT - 157 5.º - Luca Paolini/ITA - 152 6.º - Inaki Isasi/ESP - 115 7.º - Francisco Ventoso/ESP - 115 8.º - Cristian Moreni/ITA - 106 9.º - Jimmy Casper/FRA - 98 10.º - Floyd Landis/EUA - 83 Classificação geral em montanha: 1.º - Michael Rasmussen/DIN - 163 pontos 2.º - Floyd Landis/EUA - 131 3.º - David de la Fuente/ESP - 113 4.º - Carlos Sastre/ESP - 99 5.º - Fraenk Schleck/LUX - 94 6.º - Michael Boogerd/HOL - 93 7.º - Damiano Cunego/ITA - 80 8.º - Cyril Dessel/FRA - 72 9.º - Levi Leipheimer/EUA - 66 10.º - Andreas Kloeden/ALE - 64 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada): 1.º - T-Mobile - 253h49min15s 2.º - Team CSC - a 10min03s 3.º - Rabobank - a 12min31s 4.º - AG2R - a 19min06s 5.º - Lampre - a 47min06s 6.º - Caisse d´Epargne - a 49min59s 7.º - Gerolsteiner - a 1h37min14s 8.º - Euskaltel - a 2h09min23s 9.º - Discovery Channel - a 2h10min57s 10.º - Credit Agricole - a 2h39min43s