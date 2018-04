Italiano leva ouro nas barras fixas O italiano Igor Cassina conquistou o ouro, nesta segunda-feira, na prova da ginástica das barras fixas. Ele recebeu 9.812 pontos dos juizes. Com a prata, ficou o norte-americano Paul Hamm, com a mesma pontuação, mas derrotado nos critérios de desempate. O bronze foi para o japonês Isao Yoneda, com 9.787 pontos.