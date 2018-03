Italiano vence 6ª etapa da Volta da França O italiano Alessandro Petacchi deu um novo show no sprint e venceu a sexta etapa da Volta da França, sua quarta conquista ? a segunda seguida ? na edição de 2003 da mais importante prova ciclística do mundo. Petacchi superou no sprint final o australiano Baden Cooke e o italiano Fabrizio Guidi. A Volta da França chega neste sábado aos Alpes, com o colombiano Victor Hugo Peña como líder, pelo terceiro dia consecutivo.