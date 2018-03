Italiano vence etapa da Volta da França O ciclista italiano Alessandro Petacchi, da equipe Fassa Bartolo, venceu nesta quinta-feira a quinta etapa da Volta da França - a mais importante prova do ciclismo mundial. A etapa foi disputada entre as cidades de Troyes e Nevers num trajeto de 196,5 km. A liderança da prova, no entanto, ainda continua com o colombiano Víctor Hugo Peña (US Postal).