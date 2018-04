Ítalo Ferreira bate Miguel Pupo na repescagem e vai à 3ª rodada na Austrália

Em confronto brasileiro, Ítalo Ferreira derrotou Miguel Pupo neste domingo e se garantiu na terceira rodada da etapa de Margaret River, a terceira da temporada 2018 do Circuito Mundial de Surfe. Campeão em Bells Beach, no início do mês, Ítalo é líder da temporada, empatado com o australiano Julian Wilson.

Em Margaret River, o brasileiro começou mal e ficou em segundo na primeira bateria, atrás do havaiano Sebastian Zietz. Mas na repescagem, Ítalo se recuperou. Em confronto com o compatriota Miguel Pupo, ele ficou atrás durante boa parte da bateria, mas conseguiu a virada no fim.

Miguel conseguiu uma nota de 8,33 logo no início. A dois minutos para o fim, porém, Ítalo encaixou bela manobra em uma onda e virou. Ele terminou com 13,67 pontos, pouco à frente do adversário, que teve 13,16.

Na terceira rodada, novo confronto brasileiro para Ítalo. Ele vai encarar Michael Rodrigues, que também garantiu vaga na próxima fase através da repescagem. Neste domingo, o surfista derrotou o japonês Kanoa Igarashi por 14,34 a 13,27.

Jesse Mendes também levou a melhor em confronto brasileiro diante de Tomas Hermes, por 9,37 a 9,10. Outro surfista do País que levou a melhor na repescagem foi Yago Dora, que venceu o norte-americano Griffin Colapinto por 13,76 a 11,93. Já Ian Gouveia ficou pelo caminho ao perder para o polinésio Michel Bourez.

A terceira rodada em Margaret River contará com oito surfistas brasileiros. Além de Ítalo, Michael e Jesse, estão classificados Gabriel Medina, Adriano de Souza, o "Mineirinho", Willian Cardoso, Filipe Toledo e Yago Dora.