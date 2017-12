Italo Ferreira desbanca Mick Fanning e avança na etapa de Pipeline do surfe

A última etapa do Circuito Mundial de Surfe voltou a ser disputada neste sábado em Pipeline, no Havaí, com a realização das três baterias restantes da primeira rodada. E o brasileiro Italo Ferreira venceu a sua disputa e se garantiu na terceira fase.

Gabriel Medina inicia luta para conquistar o bi mundial no surfe

Para obter o feito, Italo somou 12,90 pontos e desbancou o australiano Mick Fanning, tricampeão mundial que marcou 10,80 pontos. Em terceiro na bateria ficou o português Frederico Morais, com 9,27.

Se Italo avançou, Ian Gouveia somou apenas 8,43 pontos e foi o terceiro de sua bateria, vencida pelo australiano Adrian Buchan, com 10,83 - o havaiano Sebastian Zietz foi o segundo. Na repescagem, o brasileiro duelará contra o compatriota Filipe Toledo.

Quem também está na repescagem é Gabriel Medina. Buscando o bicampeonato, o brasileiro havia perdido bateria que teve vitória de seu amigo Miguel Pupo. Agora, para seguir na perseguição a John John Florence e se manter com chances de título, ele precisa superar o local Dusty Payne.

Se o mar estiver propício, a competição será retomada neste domingo. Quem perder nesta fase estará eliminado da competição no Havaí. Medina, assim, sairá da disputa pelo título se for derrotado.