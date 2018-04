Itamaraty apóia protesto de Agnelo O Ministério das Relações confirmou nesta segunda-feira à noite que o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, tratou do caso do maratonista Vanderlei com o chanceler Celso Amorim. Segundo a Assessoria de Imprensa do Itamaraty, Amorim "concorda inteiramente" com a preocupação do ministro do Esporte e tem "todo interesse em ver a questão resolvida". O Ministério das Relações Exteriores, de acordo com assessores, embora entenda que não se trata de uma questão diplomática e sim um assunto do âmbito esportivo, "dará apoio às gestões que forem feitas junto às autoridades desportivas internacionais."