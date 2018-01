Ivan Camargo vence na Hípica de SP O cavaleiro Ivan Camargo venceu o Grande Prêmio de Hipismo, disputado neste domingo na Sociedade Hípica Paulista. E que teve participação de 36 conjuntos, com dois percursos distintos com obstáculos de até 1,50 m. Montando "Hobby Horse Faz de Conta", Ivan Camargo não cometeu nenhuma falta e terminou com o tempo de 37s45. O prêmio foi um carro. O vice-campeão foi Sérgio Mena Barreto, com "Nélson Método" - nenhuma falta e tempo de 39s87. O terceiro colocado foi Paulo Victor Foroni, com "Neveillon Método" - nenhuma falta e 44s68. A quarta foi Cláudia Itajahy, com "Unibanco Aig Rodobens Van Gogh" - uma falta e 36s27 (melhor tempo da prova). Apenas dez dos 36 conjuntos realizaram o primeiro percurso sem faltas, mas os 18 melhores classificaram-se para o segundo percurso. Aí, sete conjuntos realizaram pista limpa, classificando-se para o desempate. No percurso de desempate, prevaleceu a experiência e a determinação de Ivan Camargo, que veio da Inglaterra para participar do evento. A Sociedade Hípica Paulista encerra assim seu calendário esportivo de 2002, retornando em fevereiro de 2003.