Ivan Ljubicic cai na estréia no Masters Series de Roma O croata Ivan Ljubicic perdeu para o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 a 1 (5/7, 7/6 (7/4) e 6/4) e foi eliminado na primeira rodada do Masters Series de Roma, na manhã desta segunda-feira. Foi apenas a segunda vitória de Hrbaty em seis confrontos contra o croata. Definitivamente não foi uma boa segunda-feira para Ljubicic, que caiu do terceiro para o quarto lugar do ranking de entradas da ATP, superado pelo argentino David Nalbandian. Outro cabeça-de-chave eliminado logo na estréia foi o espanhol David Ferrer, pré-classificado número 11, que foi derrotado por 2 a 0 pelo argentino José Acasuso (7/5 e 6/0). O chileno Fernando Gonzalez, décimo cabeça-de-chave, bateu o suíço Stanislas Wawrinka por 2 a 0 (6/4 e 6/4). Nos outros jogos já encerrados, o russo Mikhail Youzhny derrotou o italiano Andreas Seppi por 2 a 0 (6/2 e 7/6), enquanto o francês Fabrice Santoro passou pelo argentino Juan Mónaco, que havia saído do qualifying, por 2 a 1 (4/6, 6/2 e 6/3).