Ivan Ljubicic conquista torneio na Índia O croata Ivan Ljubicic derrotou, neste domingo, o espanhol Carlos Moya por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (8/6) e 6/2 - e conquistou o título do ATP de Chennai, na Índia, que distribuiu 380 mil dólares em prêmios. Essa é a quarta conquista da carreira do tenista da Croácia, que ocupa atualmente a nona colocação no ranking mundial. Antes de derrotar Moya na decisão, Ljubicic teve de passar pelo belga Kristof Vliegen nas semifinais. Por causa das chuvas no sábado, o confronto foi jogado na manhã deste domingo (horário local) e vencido, com dificuldades, pelo croata por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (8/6). Adelaide - Na final do ATP de Adelaide, na Austrália, o francês Florent Serra bateu o belga Xavier Malisse por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4. Esse é o segundo título da carreira do tenista da França, que terminou a temporada passada na 49ª posição do ranking mundial.