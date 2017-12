Ivan Ljubicic derrota alemão e está nas quartas em Viena O croata Ivan Ljubicic, terceiro colocado no ranking mundial da ATP, não teve dificuldades para se classificar às quartas-de-final do Torneio de Viena, na Áustria. Nesta quarta-feira, a vitória sobre o alemão Florian Mayer foi por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/3. Outro que já se garantiu entre os oito melhores foi o eslovaco Dominik Hrbaty, que venceu o alemão Tommy Haas (cabeça 6) por 2 a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 6/0. Ainda pela primeira rodada do ATP austríaco, que distribui 695 mil dólares em prêmios, o sérvio Novak Djokovic (oitavo pré-classificado) eliminou o checo Tomas Zib por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4 - e o francês Richard Gasquet ganhou do colombiano Alejandro Falla também por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.