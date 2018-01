Ivan Ljubicic estréia com vitória no Torneio de Gstaad Pela primeira rodada do Torneio de Tênis de Gstaad, evento que distribui 421 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista croata Ivan Ljubicic, número quatro do mundo, derrotou nesta segunda-feira o espanhol Albert Portas por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Também por 2 a 0, o espanhol Fernando Verdasco, cabeça-de-chave número três da competição, passou pelo belga Dick Norman, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora, ele vai enfrentar o italiano Daniele Bracciali, que nesta segunda passou pelo brasileiro Flávio Saretta. Em outro jogo, o italiano Davide Sanguinetti perdeu para o suíço Marco Chiudinelli por 2 a 0 (6/3 e 6/2). Marcos Daniel, o outro brasileiro que disputa o Torneio de Gstaad, só fará a sua estréia nesta terça-feira, diante do argentino Gaston Gaudio, atual campeão da competição suíça. Já pelo Torneio de Bastad, disputado na Suécia, com mais de 300 mil euros em prêmios, o destaque desta terça ficou para o russo Nikolay Davydenko, número cinco do mundo. Ele passou pelo espanhol Alberto Martin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.