Ivan Ljubicic se classifica às quartas no ATP de Marselha O tenista croata Ivan Ljubicic manteve sua boa fase no circuito e derrotou, nesta quinta-feira, o russo Igor Andreev por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4 - na fase de oitavas-de-final do ATP de Marselha, na França. Nas quartas-de-final, Ljubicic pode encarar o seu amigo e compatriota Mario Ancic. Em outros jogos da rodada do torneio, que distribui cerca de 600 mil dólares em prêmios, três franceses se deram bem e se classificaram. Arnaud Clement bateu o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/5) e 6/3 -, Fabrice Santoro eliminou o britânico Greg Rusedski por 2 a 0 (6/3 e 6/2) e Paul-Henri Mathieu ganhou do checo Radek Stepanek por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/0) e 6/3.