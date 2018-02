Ivan Ljubicic segue imbatível em torneio na Croácia O tenista croata Ivan Ljubicic manteve, nesta sexta-feira, sua campanha impecável no ATP de Zagreb, na Croácia, ao derrotar o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 -, pelas quartas-de-final do torneio. na fase semifinal, o cabeça-de-chave número 1 terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, que bateu o compatriota Ilia Bozoljac por 2 a 0 (6/2 e 6/3). Nos outros jogos desta sexta, o britânico Tim Henman ganhou do italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/4 - e jogará a outra semifinal, em Zagreb, contra o austríaco Stefan Koubek, que eliminou o croata Ivo Karlovic por 2 a 1 - parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (6/8) e 6/3.