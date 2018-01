Ivan Pedroso brilha e ganha ouro O recorde mundial da marchista russa Olimpiada Ivanova e a vitória do saltador cubano Ivan Predroso foram os destaques da programação do atletismo no Goodwill Games, nesta quinta-feira. Ivanova ganhou os 20 km marcha atlética, em pista, com 1h26min523, para quebrar a marca anterior, da portuguesa Susana Feito (1h29min364), e ganhou o prêmo de US$ 120 mil. O campeão mundial e olímpico, Ivan Pedroso, ficou com o ouro com um salto de 8,16 m.