Ivanovic faz a final contra Hingis no torneio de Montreal A sérvia Ana Ivanovic venceu a russa Dinara Safina por dois sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, pelas semifinais do torneio de Montreal, e enfrentará a suíça Martina Hingis na decisão. O jogo, iniciado no sábado, acabou suspenso pela chuva, com vantagem de Ivanovic por 6/1 e 3 a 4 contra no segundo set. A final contra hingis acontecerá na segunda-feira. Safina precisava disputar também a semifinal do torneio de duplas com a eslovena Katarina Srebotnik, contra Cara Black, do Zimbábue, e a alemã Anna-Lena Groenefeld, mas o jogo foi transferido a uma quadra coberta adjacente. A dupla vencedora encarará na decisão a americana Martina Navratilova e a russa Nadia Petrova.