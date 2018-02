Já começou a corrida por uma camisa do craque Pouco depois da apresentação de Adriano na sala de imprensa do Estádio do Morumbi, a loja do clube, localizada no andar de cima, já tinha dificuldade em atender a tantos pedidos nesta véspera de Natal. Embora a camisa do Imperador ainda não esteja nas lojas, o torcedor são-paulino pode conseguir uma se comprar uma camisa oficial do clube e pedir para estampar o número 10 e o nome de Adriano nas costas - cada letra sai por R$ 3,00. No total, a camisa sai por R$ 171,00. Um dos primeiros a garantir a peça, ontem, foi o superintendente de Futebol do clube, Marco Aurélio Cunha, que foi à loja logo depois da apresentação do jogador. Segundo o diretor de Marketing do clube, Julio César Casares, a camisa pronta, com o nome de Adriano e o número 10 nas costas, estará nas lojas nos próximos dias e custará R$ 149,00, o mesmo que as dos outros jogadores. "E ainda estamos pensando em outras ações de marketing com o nome dele. É um jogador que passou por alguns problemas e está dando a volta por cima, o que é algo para ser valorizado", disse Casares.