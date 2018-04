Já garantida na elite em 2008, Portuguesa vai com força máxima para enfrentar o Criciúma Enquanto o Paulista tenta escapar da Série C, a Portuguesa quer terminar o ano em grande estilo. Mesmo com o acesso garantido à elite nacional, após cinco anos de muito sofrimento, a Portuguesa vai levar a sério a partida de despedida da Série B, hoje, às 16 horas, contra o Criciúma, no Estádio Canindé. Sem vencer há duas rodadas, o time paulista é o terceiro colocado, com 60 pontos, e vem de um empate, por 1 a 1, com o Brasiliense, fora de casa. Diante de sua torcida, que promete lotar o estádio, a Lusa quer uma vitória para premiar o seu excelente desempenho na temporada. No primeiro semestre, o time sagrou-se campeão paulista da Série A2, assegurando a sua volta, um ano depois, à elite do futebol de São Paulo. "Devemos essa vitória também à torcida. Ela foi maravilhosa nessa reta final", lembra o técnico Vágner Benazzi, o único treinador que se manteve do início ao fim na mesma equipe na Série B. Grande decepção da competição, o Criciúma é o 7º colocado, com 53 pontos. Diferentemente do que aconteceu contra o Brasiliense, Vágner Benazzi vai com força máxima para a despedida, diante da sua torcida. Diogo, Preto e outros titulares estão de volta para dar a vitória à Lusa. No Recife, o Coritiba precisa vencer o Santa Cruz (já rebaixado) para garantir o título. JUSTIÇA O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) instaurou inquérito para apurar denúncias de corrupção e fraude no campeonato. A medida se deu depois da iniciativa do presidente do Santa Cruz, Edson Nogueira, que entregou documentos à Federação de Futebol de Pernambuco nos quais acusava um bandeira de tentar extorquir o clube em troca da ajuda de árbitros nos jogos da Série B. De acordo com o procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt, não havia outra alternativa a não ser a determinação de abertura de inquérito. "Pela documentação que chegou à CBF foram detectadas suspeitas de fraude e corrupção na competição", disse Schmidt. "Os fatos carecem de apuração."