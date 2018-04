Já os garotos, começam a sair bem antes de se tornarem ídolos Quando Falcão foi vendido para a Roma, da Itália, em 1980, o meio-campo do Internacional já estava com 27 anos e havia disputado a decisão da Libertadores, vencida pelo Nacional-URU. Menos de três décadas depois, o mercado europeu suga dos principais clubes brasileiros não só suas estrelas, mas as revelações, que, muitas vezes, não chegam a disputar uma temporada completa no Brasil. É o caso do zagueiro Breno, do São Paulo, e do meia-atacante Lulinha, do Corinthians. Ambos, aos 17 anos, já têm grandes propostas de times importantes do Velho Continente. Breno, um dos destaques do campeão São Paulo na conquista do pentacampeonato, de estilo clássico e bom domínio de bola, desperta o interesse do poderoso Real Madrid e do Bayern de Munique, que não se assustam com os R$ 30 milhões pedidos pela diretoria do São Paulo. Mesmo valor que é pretendido pelo Corinthians por Lulinha, jogador de bom toque de bola, velocidade, mas que ainda falha nas finalizações. Mas São Paulo e Corinthians não são os únicos alvos dos euros. O Palmeiras, que apoiou o trabalho do técnico Caio Jr. no início do ano para a formação de uma base para 2008, pode ver todo o trabalho jogado fora. Isso por que o goleiro Diego Cavalieri, o volante Wendel e o meia Valdivia podem deixar o Palestra Itália, quebrando espinha dorsal da equipe, que, ao contrário das previsões do início de ano, está entre os quatro primeiros colocados e com grande chance de conseguir uma vaga na Libertadores. Diego Cavalieri, que substituiu à altura o consagrado Marcos, envolvido com várias contusões no ano, deve ir para o futebol italiano, aproveitando a sua descendência, que lhe valerá em breve o passaporte italiano. Assim como Wendel. O mago Valdivia, que ganhou do veterano Edmundo o status de maior ídolo da torcida, interessa para os espanhóis Valencia e Deportivo La Coruña.