Jaciel Paulino vence a prova de cadeirantes da São Silvestre

O 'primeiro' vencedor da 83.ª Corrida Internacional de São Silvestre já é conhecido: Jaciel Paulino, que venceu a competição de cadeirantes, na tarde desta segunda-feira. Veja também: Confira os 15 km do percurso da São Silvestre Corredores enfrentam calor e 'colorem' Avenida Paulista Paulino percorreu os mesmos 15 km que serão percorridos pelas mulheres e pelos homens, logo mais, mas com um tempo muito melhor, já que seu triciclo, conhecido como handcycle, chega a uma velocidade de até 60km/h num trecho de descida, como na rua da Consolação. O segundo colocado da prova de cadeirantes foi Fernando Aranha, enquanto Carlos Neves foi o terceiro, dando início à festa da São Silvestre, que conta, ao todo, com 20 mil inscritos, recorde absoluto da competição.