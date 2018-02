Jackson renova contrato com Lakers e fica na equipe até 2010 O técnico do Los Angeles Lakers, Phil Jackson, responsável por levar seus times ao recorde de nove títulos da NBA, renovou seu contrato por dois anos com a equipe californiana, informou o Lakers na quarta-feira. O técnico, de 62 anos, agora tem ligação com o time de Los Angeles até a temporada de 2010, com ganhos estimados pela imprensa local de aproximadamente 24 milhões de dólares. "Ninguém teve mais sucesso do lado de fora da quadra na história deste esporte do que Phil, e seu histórico obviamente fala por si só", disse o gerente-geral do Lakers, Mitch Kupchak, em comunicado. "Estamos animados por termos um técnico com a experiência, qualidade e capacidade de liderança dele para o nosso futuro." Jackson treinou o Lakers por cinco temporadas entre 2000 e 2004, até que deixou a equipe. Ele voltou em 2005, assinando contrato de três anos por 30 milhões de dólares. "Gosto de trabalhar com os jogadores e a comissão técnica deste time, e também com a administração e a diretoria", disse Jackson, que levou o Chicago Bulls a seis títulos da NBA entre 1991 e 1998. Sob o comando de Jackson, o Lakers tornou-se apenas o terceiro time a conquistar três títulos consecutivos da liga, entre 2000 e 2002.