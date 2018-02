Jade admite nervosismo no Pré-Pan A caçula da seleção, a carioca Jade Barbosa, de 14 anos, admitiu que ficou nervosa durante sua apresentação no Pré-Pan de Ginástica Artística, realizado hoje pela manhã no pavilhão 4 do Riocentro. Esta foi sua primeira competição internacional na carreira. Ela teve o pior desempenho entre as quatro ginastas brasileiras ? totalizou 34,250 pontos. A equipe porém saiu em defesa da ?caçulinha?. ?Depois do salto, tranqüilizei a Jade, que competiu bem nos outros três aparelhos (barra, trave e solo)?, disse Daniele Hypólito, detentora da melhor nota (37,039). ?Estréia é assim mesmo. O nervosismo bate, mas ela foi bem?. A estrela da ginástica nacional, a gaúcha Daiane dos Santos, poupada para o Mundial em novembro, na Austrália, elogiou a performance de Jade. E, com humildade, destacou que as quatro brasileiras estavam mais preparadas do que ela para competir nos quatros aparelhos. ?Não treino trave. Iria tirar menos do que 9.0 , uma nota muito ruim?.