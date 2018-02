Jade Barbosa brilha e ganha mais uma medalha para o Brasil Não foi só Victor Rosa que subiu ao pódio na etapa de Cottbus (Alemanha) da Copa do Mundo de Ginástica. A brasileira Jade Barbosa ganhou a medalha de prata na final do salto sobre o cavalo. Aos 16 anos, a carioca Jade somou 14.725 pontos, ficando bem perto da usbeque Oxana Chusovitina (que competiu pela seleção alemã para poder custear os tratamentos médicos de seu filho), de 31 anos, que somou 14.762. O bronze foi para a mexicana Elsa Garcia. O resultado deu mais força para Jade se firmar entre as titulares da seleção brasileira que disputará os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, a partir do dia 13 de julho. Jade, que participa pela segunda vez do torneio, ainda participará das finais no solo e na trave, provas que acontecerão neste domingo.