Jade Barbosa e técnico Oleg Ostapenko voltam à seleção de ginástica

SÃO PAULO - As principais novidades na seleção brasileira feminina de ginástica artística que inicia o ciclo olímpico dos Jogos do Rio são velhos conhecidos. Nesta sexta-feira, a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) divulgou a equipe que embarca ainda nesta noite para um camping seguido de torneio amistoso em Ipswich (Inglaterra) e chamou Jade Barbosa e o seu antigo desafeto, o treinador Oleg Ostapenko.

O ucraniano, responsável pela melhor fase da ginástica artística brasileira, quando era treinador da seleção, agora é o técnico do Cegin, em Curitiba. Ali, trabalha com Jade Barbosa. A atleta, que já reclamou muito dos métodos rígidos do técnico, volta à seleção depois de ser cortada nas vésperas dos Jogos de Londres - na ocasião, não chegou a um acordo com a CBG quanto ao uso de uniforme e exposição de patrocinadores.

"Estamos levando o técnico Oleg Ostapenko para ajudar na observação das meninas. Vamos também com os treinadores Keli Kitaura (técnica da base do Flamengo) e Alexandre Carvalho, ambos da nova geração, que estão surpreendendo com os bons resultados que vêm apresentando. Queremos ajudá-los a se tornarem ainda melhores", disse a coordenadora de ginástica artística feminina da CBG, Georgette Vidor.

Em Ipswich, o Brasil vai competir contra clubes inglesas e reintegrar Jade à seleção. "A ginasta (Jade) deve participar também, além deste torneio, da Copa do Mundo de Anadia, em Portugal, em junho, e depois do Campeonato Pan-Americano de Especialistas, em agosto. Assim esperamos que ela chegue ao Mundial em condições de ser uma das finalistas no salto", explicou Georgette

Foram convocadas também Adrian Gomes e as juvenis Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Maria Cecília Cruz, Milena Theodoro e Rebeca Andrade.