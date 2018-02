Jade Barbosa fica em 5.º na final do solo da Copa do Mundo A brasileira Jade Barbosa, de apenas 16 anos, terminou em quinto lugar na final do solo na etapa de Cottbus (Alemanha) da Copa do Mundo de Ginástica, disputada neste domingo. Jade somou 14.400 pontos, contra 15.125 da mexicana Elsa Garcia, que se apresentou como possível adversária das brasileiras para o Pan do Rio. A prata ficou com a ucraniana Olga Shcherbatykh, que viu o bronze ir para sua compatriota Alina Kosich. No último sábado, Jade havia faturado a prata na final do salto, que também foi o seu primeiro pódio internacional. A carioca é uma das favoritas para fazer parte da equipe brasileira que disputará os Jogos Pan-Americanos. Por causa da inexperiência, já que ela tem a idade mínima exigida para competições internacionais, Jade também não conseguiu ganhar medalha na final da trave, disputada ainda neste domingo - ela teve uma queda e ficou na 8.ª posição. A brasileira recebeu nota de 13.875 pontos, bem abaixo da registrada durante a etapa classificatória (14.475). O ouro nesse aparelho ficou com a chinesa Ye Fan (15.650), seguida pela ucraniana Iryna Kransyaska e a grega Stefanie Busmpikou. Além de Jade, quem também ganhou uma prata para o Brasil no sábado foi o ginasta Victor Rosa, no solo.