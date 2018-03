Jade conquista ouro, e Diego é prata na Copa do Mundo

Os ginastas brasileiros terminaram a etapa da Copa do Mundo em Moscou com duas medalhas. Jade Barbosa conquistou o ouro no salto, e Diego Hypólito ficou com a prata no solo, prova em que é bicampeão mundial. O segundo lugar de Diego foi muito comemorado pelo ginasta, que competiu pela primeira vez neste ano. Em março, ele teve de realizar uma artroscopia no joelho direito, e ficou afastado para recuperar-se. Durante o período de repouso, contraiu dengue atrasando ainda mais seu retorno às competições. Além do salto, em que conquistou a medalha de ouro, Jade Barbosa ainda apresentou-se na trave e no solo, ficando com sétimo e oitavo lugares, respectivamente. Ana Cláudia Silva, também no solo, ficou com a quinta posição. Laís Souza, outra representante do Brasil na etapa, não conseguiu classificação às finais