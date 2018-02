Jade é a esperança brasileira na etapa de Cottbus Jade Barbosa é o destaque do Brasil na etapa de Cottbus (Alemanha) da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Nesta sexta-feira, acontecem as eliminatórias de todos os aparelhos nas categorias feminino e masculino. E no sábado e domingo, são as finais, com transmissão da SporTV. Em sua estréia em um torneio internacional, na semana passada, na etapa de Paris, a garota de 16 anos foi à duas finais dos quatro aparelhos que disputou: salto e paralela. Seu melhor resultado foi um 4º lugar no salto, conseguindo a 7ª posição na paralela. Ficou fora da final do solo e trave. Passada a pressão da estréia, Jade diz estar mais tranqüila para a etapa de Cottbus. Vai competir nos quatro aparelhos e espera ir à final de todos. ?O frio na barriga passou. Só um pouco?, disse a ginasta. No solo, Jade conta que exibirá uma série forte, com um duplo twist grupado e um tsukahara carpado (uma pirueta com duplo mortal com as pernas flexionadas). Na apresentação, a garota será embalada pela capoeira e por outros ritmos brasileiros. ?Desta vez dá para ir à final do solo.? Nos outros aparelhos, ela ter mais sorte do que em Paris. Na trave, ela sofreu uma queda. ?Fiquei um pouco nervosa, porque era um exercício novo?, justificou. Já na paralela, a proteção que usava nas mãos arrebentou. ?Acabei escorregando. Dava para ter brigado pelo pódio.? A equipe brasileira na etapa de Cottbus ainda é formada por Juliana Santos, Caio Costa, Mosiah Rodrigues e Victor Rosa. Já Diego Hypólito voltou ao Brasil, depois de se contundir durante a competição em Paris.