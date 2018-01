Jadel antecipa volta ao Brasil O atleta Jadel Gregório, terceiro colocado na prova do salto triplo do Euroseries Indoor - circuito que reúne os quatro meetings de atletismo indoor mais importantes do mundo - está de volta ao Brasil. Após conquistar três medalhas em seu giro europeu - bronze em Gent (Bélgica) e prata em Estocolmo (Suécia) e Birmingham (Inglaterra) - Jadel optou por cancelar sua participação em Karlsruhe (Alemanha), no próximo dia 28. Ele pretende se concentrar na preparação para o Campeonato Mundial Indoor, que será realizado em Birmingham de 14 a 16 de março. Jadel demonstrou grande consistência durante o circuito, saltando acima de 17 metros em três oportunidades, e tem grandes aspirações para o Mundial: "Uma colocação entre os seis primeiros será muito honrosa para mim, e é meu primeiro objetivo. Mas, sem dúvida, um lugar no pódio é uma possibilidade concreta, e farei de tudo para trazer uma medalha para o país".