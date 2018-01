Jadel busca o ouro na Inglaterra O atleta Jadel Gregório participa nesta sexta-feira do Meeting Indoor de Birmingham, na Inglaterra. O brasileiro compete no salto triplo, nessa que é a terceira e penúltima etapa do circuito que reúne os quatro principais meetings de atletismo indoor do mundo. Nas duas primeiras etapas (Ghent, na Bélgica, e Estocolmo, na Suécia), Jadel obteve medalhas: foi bronze e prata, com saltos de 17,02m e 17,04m. Pela primeira vez no ano, Jadel cruzará com Jonathan Edwards, recordista mundial da prova ao ar livre (com 18,29 m), e tentará bater o sueco Cristiaan Olsson, o líder e favorito do circuito.