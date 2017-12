Jadel começa nova fase na carreira O triplista Jadel Gregório, quinto colocado na Olimpíada de Atenas, já está em Presidente Prudente. Trocou São Paulo pela cidade do interior paulista e o técnico Nélio Moura por Aristides Junqueira, o Tide, mas continua na equipe BM&F Atletismo por mais uma temporada. Nesta sexta-feira, Jadel fez seu primeiro treino na pista Governador Mário Covas, na Unesp, em Presidente Prudente, onde treinam também os velocistas da equipe olímpica do revezamento 4 x 100 metros. O impasse sobre o futuro de Jadel, considerado o melhor triplista do Brasil nos últimos tempos, começou quando o atleta disse que não queria mais morar em São Paulo, motivo para deixar de se preparar com Nélio Moura. Não ficou claro se houve algum problema entre os dois, até porque Jadel sumiu, evitando contatos com a imprensa. "A melhor solução seria Jadel continuar a treinar com o Nélio. Treinar com o Tide foi a segunda melhor solução para o caso", disse Sérgio Coutinho Nogueira, diretor da BM&F Atletismo. O triplista queria treinar com Pedro de Toledo, o Pedrão, que foi técnico de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, dono de duas medalhas olímpicas (ambas de bronze, em Montreal/1976 e Moscou/1980), em Presidente Prudente, ou com Neilton Moura (irmão de Nélio), em Guarulhos. Mas, para isso, teria de se desligar da BM&F, já que nenhum dos dois treinadores trabalha no clube.