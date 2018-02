Jadel compete amanhã no Mundial Começa nesta sexta-feira a disputa do 9º Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, em Birmingham, na Inglaterra. O brasileiro Jadel Gregório disputará a qualificação do salto triplo já nesta sexta-feira. Se passar, fará a final no domingo. Segundo o treinador Nélio Moura, ?Jadel tem boas chances de conseguir medalha no torneio?.