Jadel compete pensando no Mundial indoor O técnico Nélio Moura viaja nesta sexta-feira para acompanhar três de seus atletas - o triplista Jadel Gregório e os barreiristas Márcio Simão de Souza e Redelen dos Santos - em alguns meetings da temporada indoor (pista coberta). Jadel, Márcio e Redelen competem domingo em Kalsrui, na Alemanha, torneio de preparação ao Mundial Indoor de Budapeste, que acontece de 5 a 7 de março. "Jadel tem chances bem concretas de ir à final do Mundial, entre os oito melhores, e de estar no pódio", afirmou Nélio. Jadel tem como melhor marca pessoal indoor um salto de 17,35 m, feito em Samara, na Rússia, em 2000. Em 2003, foi sexto no Mundial de Birmingham (ING), com a marca de 16,86 m. O técnico acredita na regularidade do atleta. "Ele nunca salta muito abaixo de 17 metros. No ano passado fez 17,11 m duas vezes. São saltos de qualidade. Se mantiver a consistência que o caracteriza tenho certeza que teremos resultados bons na temporada." Após o Mundial, Jadel terá um descanso curto, de uma semana, e, em seguida, inicia outra preparação: desta vez, para os Jogos de Atenas e os meetings da Golden League. Nélio explicou que nesta temporada o salto triplo é uma das provas escolhidas para o circuito de ouro, o mais importante do ano. "Sempre foi um sonho do Jadel estar na Golden League", disse o treinador. Os 60 metros - a distância indoor da prova de barreiras - não é a especilidade de Márcio e Redelen, corredores dos 110 metros com barreiras nas provas ao ar livre. "Mas ambos têm boa saída e correm bem a primeira parte da prova. Podem ir à semifinal no Mundial. Redelen tem índice outdoor para a prova e só fica fora de Budapeste se outro brasileiro fizer marca melhor do que 13s34", contou Nélio Moura. Quatro barreiristas têm índice olímpico no Brasil, mas apenas três podem ir à Atenas - os dois primeiros do Troféu Brasil e o melhor do ranking. Na quarta-feira, Mateus Inocêncio confirmou qualificação para os Jogos de Atenas ao vencer os 110 m com barreiras no Meeting Paulista, com 13s52, também índice para o Mundial Indoor - a Confederação Brasileira de Atletismo define no dia 22 a equipe que irá para a Hungria.