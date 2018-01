Jadel: confiança para seguir sonhando Ao chegar ao Projeto Futuro, do Ibirapuera, Jadel Gregório, concretizava o sonho de treinar em São Paulo. "Eu só pensava nisso, queria ter uma chance de competir aqui", observa o atleta, que deixou a cidade de Marília, no interior, aos 17 anos, para morar no alojamento do Ibirapuera e treinar com o casal Tânia e Nélio de Moura. Não podia imaginar que quatro anos após teria sonhos bem mais ousados, de disputar o Golden League, o principal circuito internacional, ainda este ano, entre os melhores do mundo no salto triplo, iniciando uma preparação para ir aos Jogos Olímpícos de Atenas, em 2004. "Hoje sei que nada disso é impossível. Sou jovem, não quero antecipar nada, mas sei que não é impossível." Leia mais no Estadão