Jadel confirma vaga na final O brasileiro Jadel Gregório confirmou nesta quarta-feira sua vaga na final do salto triplo do Mundial de atletismo de Helsinque, que será disputada amanhã. Gregório, o segundo melhor do ano atrás do romeno Marian Oprea - que chegou à final com discretos 16,81 metros -, classificou-se com uma marca de 17,20 metros. O brasileiro disse que gostaria da presença do sueco Christian Olsson, campeão olímpico e mundial, que não participa da competição em Helsinque por problemas físicos. "Sem ele, a competição perde um de seus homens mais importantes." Na final também estarão presentes os cubanos Yoandri Betanzos e David Giralt.