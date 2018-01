Jadel conquista bronze na Alemanha Jadel Gregório conquistou nesta sexta-feira a medalha de bronze na prova do salto triplo do Torneio de Berlim, última etapa da Golden League de Atletismo em 2002. O atleta brasileiro conseguiu a marca de 16,75 metros e foi superado pelo britânico Phillips Idowu, com 17,23 metros, e o sueco Christian Olsson, que saltou 17,40 metros. Jadel Gregório continua na Europa para disputar mais duas competições. Vai participar da final do Grand Prix no dia 14, em Paris, e depois defenderá as Américas na Copa do Mundo da Espanha.