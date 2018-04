Jadel consegue 7º lugar em Bruxelas O Meeting de Bruxelas de atletismo recebeu, nesta sexta-feira, 46 medalhistas de Atenas, na primeira grande competição do esporte após a Olimpíada. O único brasileiro presente foi o triplista Jadel Gregório, que, como na Grécia, passou longe de um bom desempenho: saltou 16,58 metros e acabou em 7º lugar. O pódio do salto triplo foi ocupado pelos medalhistas olímpicos. O sueco Christian Olsson saltou 17,44 metros e levou, de novo, o ouro. O russo Danila Burkenya, bronze em Atenas, ficou em segundo, com 17m26, enquanto o romeno Marian Oprea foi bronze, com 17m24. O Meeting de Bruxelas é a quinta etapa da Golden League, série dotada de premiação milionária. Olsson é agora um dos únicos a ter vencido sua prova em todas as etapas até aqui, ao lado de Tonique William-Darling, de Bahamas, dos 400 metros feminino. Se ganharem o GP de Berlim, no dia 12, os dois repartirão US$ 1 milhão. O jamaicano Asafa Powell ganhou os 100 metros em 9s87. O campeão olímpico, o norte-americano Justin Gatlin, não participou do Meeting. As 47 mil pessoas presentes viram ainda a queda de dois recordes mundiais. No salto com vara, a russa Yelena Isinbayeva superou 4,92 metros, enquanto Saif Saeed Shaheen, do Catar, venceu os 3 mil metros com obstáculos em 7m53s63.