Jadel disputa o salto em distância Depois da frustração pelo quinto lugar no salto triplo, o brasileiro Jadel Gregório volta a competir nesta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Atenas. Jadel vai participar da prova de salto em distância, que tem início previsto para as 13h45 (de Brasília). "Minha melhor marca este ano na prova é 8m22. Para chegar a final, os competidores terão que fazer, no mínimo, 8m10", lembra o saltador que evita fazer qualquer projeção sobre a prova de hoje. Jadel, na verdade, tenta se recompor do desapontamento pelo resultado da prova de domingo - quando ficou longe do pódio justamente na prova que é sua especialidade. Ele, no entanto, garante que não ficou decepcionado com o resultado - 5º lugar com a marca de 17,31. Primeiro brasileiro a participar de uma final olímpica no salto triplo desde o bronze de João do Pulo em Moscou-80, ele entende que competiu bem. "Sempre entro na competição para fazer o melhor. Esse ano, venho mantendo média de 17m30 nas competições, melhor do que no ano passado, quando ficava em torno de 17m15", comentou Jadel. Depois dos Jogos, ele começa a planejar o restante da temporada. As competições mais próximas são três etapas do Grand Prix: em Berlim, Bruxelas e Mônaco. Para o ano que vem, Jadel vai se dedicar às competições em pista descoberta. "Meu principal objetivo é o Campeonato Mundial", disse ele .