Jadel é 4º e Elisângela 7º em Mônaco Jadel Gregório ficou em quarto lugar no salto triplo e Elisângela Adriano em sétimo no arremesso de peso, neste domingo, na primeira edição da Final Mundial de Atletismo, a WAF, que até o ano passado era a final do Grand Prix - o circuito internacional promovido pela IAAF - a Associação Internacional das Federações de Atletismo. Apenas os oito melhores do ranking mundial em cada prova participam dessa competição, em Mônaco. Jadel ficou perto do pódio ao saltar 16,91 metros. O sueco Christian Olsson, com 17,55 metros, ficou com a medalha de ouro. O arremesso de Elisângela atingiu 17,92 metros, pouco frente à russa Vita Paylysh, que, com 19,86 metros, ficou com a primeira colocação.