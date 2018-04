Jadel é 5º e fica fora do pódio Terminou de forma frustrante, neste domingo, uma das maiores esperanças de medalha do atletismo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas. O saltador Jadel Gregório não conseguiu repetir seu melhor desempenho e ficou apenas na quinta colocação na final do salto triplo. Na melhor de suas seis tentativas, Jadel chegou aos 17, 31 - muito longe de sua melhor marca no ano - que era de 17,72. A medalha de ouro no salto triplo foi para o sueco Christian Olsson, que atingiu a marca de 17,79. O romeno Marian Oprea ficou com a medalha de prata ao saltar 17,55, e o russo Danila Burkenya foi bronze, ao fazer 17,48.