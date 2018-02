Jadel e Fabiana ficarão fora da Golden League A IAAF divulgou as provas de 2008 para o circuito da Golden League, com US$ 1 milhão em prêmios, sem o salto triplo, no masculino, e o salto com vara, no feminino, que Jadel Gregório e Fabiana Murer disputaram este ano. O masculino terá 100 m, 1.500 m, 400 m com barreiras, salto em distância e dardo. O feminino, 200 m, 800 m, 100 m com barreiras e salto em altura.