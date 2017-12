Jadel e Fabiana Murer têm dia ruim em etapa norueguesa

Os brasileiros Fabiana Murer e Jadel Gregório não chegaram ao pódio, nesta sexta-feira, no Grand Prix de Oslo, na Noruega. Quem roubou a cena no primeiro torneio da Golden League (um prêmio de US$ 1 milhão será repartido entre os atletas que vencerem suas provas nas seis etapas), foi a etíope Meseret Defar, que melhorou em oito segundos o recorde mundial dos 5.000 metros, com 14min16s63. A brasileira Fabiana Murer, que fez sua estréia na temporada internacional outdoor, recuperada de uma contusão nas costas, ficou em quinto no salto com vara, com a marca de 4,55 m. Mas já melhorou sua marca - no último fim de semana, no Sul-Americano de São Paulo, venceu a prova com 4,50 m. Fabiana é a recordista sul-americana com 4,66 m. O GP de Oslo foi vencido pela russa Yelena Isinbayeva, com um salto de 4,85 m, aquém de seu recorde mundial, de 5,01 m. Jadel Gregório também foi quinto no salto triplo, com a marca de 17,12 m - em maio, em Belém, saltou 17,89 m, quebrando um recorde sul-americano que era de Adhemar Ferreira da Silva e tinha 32 anos. A prova foi ganha pelo inglês Idowu Phillips, com 17,35 m.